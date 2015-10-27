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    КДК накажет «Динамо» за выход на поле болельщика «Спартака»

    Директор РФПЛ по безопасности Александр Мейтин поделился мнением о выходе на поле болельщика "Спартака" в матче 13 тура чемпионата России против "Динамо" (3:2). По словам специалиста, КДК РФС вынесет наказание за инцидент бело-голубым.

    "Были выявлены некоторые просчеты в системе обеспечения безопасности. Человек спрыгнул с сектора А5, в ограждении которого была дырка. Нужно было поставить к ней охранника. Когда болельщик, прорывался на поле, его успели схватить за куртку, но не удержали. Оказавшись у бровки, мужчина смешался с теми, кто участвовал в лотерее. Поэтому охрана была дезориентирована. Уводить хулигана с поля должна была охрана, но почему-то к нему пошел Дерунец. Вообще, в Химках такие случаи происходят нечасто. КДК вынесет наказание принимающей стороне. Мы в свою очередь проинформировали клуб, как улучшить обеспечение безопасности", – сказал Мейтин.

    Напомним, в перерыве матча 13-го тура Российской футбольной Премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" с трибуны красно-белых на поле выбежал болельщик и начал провоцировать фанатов бело-голубых. После чего его попытались остановить один из сотрудников "Динамо" и ведущий "Динамо ТВ", а также диктор игры Дмитрий Дерунец. Произошла небольшая стычка, в ходе которой фанат нанес Дерунцу несколько ударов.

    В итоге болельщика удалось урезонить, но по пути в подтрибунное помещение он получил пинка от динамовского ведущего, после чего спартаковская часть зрителей центральных секторов освистала диктора и стала бросать в него на поле стаканы и другие посторонние предметы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.10.2015 13:07
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 октября 2015, 15:43

      А Спартаку за "отморозка" ничего!

      0
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      Рейтинг: +4923

      neveldomha 27 октября 2015, 13:49

      А кто накажет Спартак?

      2
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > neveldomha 27 октября 2015, 15:13

      Не пи*ди, со Спартака каждый тур по 100-200 штук отжимают...

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      Рейтинг: +4923

      neveldomha > ufos73 27 октября 2015, 16:56

      Тогда почему за выходку зенитовских болельщиков на динамовском стадионе два года назад, с клуба сняли очки. А сейчас оказывается Динамо виновато, за то что спартаковский болельщик создал опасную ситуацию на чужом стадионе. Где тут объективность?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > neveldomha 30 октября 2015, 15:31

      Так за безопасность менты отвечают. раз не усмотрели, ни какой нить голый бегун выскочил, а просто мужик взял и вышел, виноваты они, а не Спартак.

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