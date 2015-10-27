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    Мутко: «Поторопились с переходом на систему «осень-весна»

    Глава РФС Виталий Мутко высказал сомнение по поводу правильности перехода на систему "осень-весна". По данной системе чемпионат России проводится с сезона-2012/13.

    "Решение о переводе чемпионата России по футболу на схему "осень-весна" было поспешным и ничего не дало отечественному футболу.

    Я уже говорил, что мы как минимум до 2018 года не будем ничего делать. Это решение не то чтобы неправильное, оно просто ничего не дало, кроме проблем для низших дивизионов. Единственный плюс: клубы в еврокубках мы видим сразу же, а в той системе ты получал право стать участником еврокубков в ноябре, а стартовал лишь летом-осенью. И за такое время перед нами просто мог предстать другой клуб. Это единственный плюс, а больше ничего абсолютно.

    Никто не собирается делать так, как ранее делали наши коллеги, никто не собирается это делать спонтанно, поэтому мы будем спокойно работать без всяких нагнетаний. Повторюсь, пока такая система останется. А в ПФЛ полная ерунда: летом отдыхаем, а зимой в Сибири играем... Это глупость абсолютная, об этом нужно было думать при принятии решения. А сейчас у нас чемпионат мира, и у нас идет спокойная и плановая работа, чтобы все проходило без всяких экспериментов", – сказал Мутко.

    Источник: Р-Спорт

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    27.10.2015 13:02
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12

      CSKA 4EVER 27 октября 2015, 17:53

      Предлагаю играть с апреля по август

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9749

      САДЫЧОК 27 октября 2015, 16:20

      мутко надо не футболом руководить а рынком !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1446

      moskowcity-petrv 27 октября 2015, 16:06

      Всё не наиграются

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      kozh 27 октября 2015, 15:54

      Поздно поняли!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 27 октября 2015, 15:29

      Вместо того, что бы тут сопли размазывать, пошел бы и дал пи**ы Гинеру! Кстати что то он перестал вые...ся, опять все на мази? ))

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ 27 октября 2015, 14:59

      Кто вам мешает перевести ПФЛ на старую систему?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      МУМИЁ > МУМИЁ 27 октября 2015, 15:00

      Извиняюсь ФНЛ.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 27 октября 2015, 13:41

      Пи....бол питерский,сначала нагадит,потом валит на других свою тупость.

      0
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      Рейтинг: +272

      Inks 27 октября 2015, 13:16

      Ничего больше не меняйте, идиоты! У вас руки растут из пятой точки, поэтому руки прочь от российского футбола! Он без вашего, чиновничьего вмешательства, развивается гораздо эффективнее, когда ему не мешают

      2
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