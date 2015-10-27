Мутко: «Поторопились с переходом на систему «осень-весна»

Глава РФС Виталий Мутко высказал сомнение по поводу правильности перехода на систему "осень-весна". По данной системе чемпионат России проводится с сезона-2012/13.

"Решение о переводе чемпионата России по футболу на схему "осень-весна" было поспешным и ничего не дало отечественному футболу.

Я уже говорил, что мы как минимум до 2018 года не будем ничего делать. Это решение не то чтобы неправильное, оно просто ничего не дало, кроме проблем для низших дивизионов. Единственный плюс: клубы в еврокубках мы видим сразу же, а в той системе ты получал право стать участником еврокубков в ноябре, а стартовал лишь летом-осенью. И за такое время перед нами просто мог предстать другой клуб. Это единственный плюс, а больше ничего абсолютно.

Никто не собирается делать так, как ранее делали наши коллеги, никто не собирается это делать спонтанно, поэтому мы будем спокойно работать без всяких нагнетаний. Повторюсь, пока такая система останется. А в ПФЛ полная ерунда: летом отдыхаем, а зимой в Сибири играем... Это глупость абсолютная, об этом нужно было думать при принятии решения. А сейчас у нас чемпионат мира, и у нас идет спокойная и плановая работа, чтобы все проходило без всяких экспериментов", – сказал Мутко.