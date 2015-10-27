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    Санчес просит у «Арсенала» самую большую зарплату в команде

    Хавбек «Арсенала» Алексис Санчес хочет получать больше всех в команде и уже начал переговоры с руководством «канониров» по поводу нового контракта.

    На данный момент зарплата чилийца составляет 130 тысяч фунтов в неделю, что является третьим показателем в команде после Месута Озила и Тео Уолкотту, оклад которых составляет по 140 тысяч фунтов в неделю.

    Лондонский клуб готов удовлетворить условия Санчеса и подписать с ним новый пятилетний контракт. Нынешнее соглашение хавбека с «канонирами» истекает в 2018 году.

    Источник: Goal.com

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    27.10.2015 12:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +536

      dolf666 28 октября 2015, 13:32

      Санчеса начали бабло очень волновать. мдээ

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 27 октября 2015, 16:42

      130 тысяч или фунтов . админ ?

      0
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 27 октября 2015, 16:34

      150-заслужил,как "пить дать"

      0
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 27 октября 2015, 14:20

      Ну да, 130 фунтов и 140 тысяч фунтов. Уберите детский сад из редакции.

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