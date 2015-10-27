«Болонья» - «Интер». Смотреть онлайн

В Италии «Болонья» и «Интер» открывают своим матчем десятый тур Серии А. Команды подходят к этой встрече с разных позиций в турнирной таблице, но давняя история подобных игр обещает нам интереснейший матч.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Болонья» - «Интер», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 22:45.