Бышовец: «Выпавшая на «Локомотив» нагрузка сказалась на состоянии команды»

Известный российский специалист Анатолий Бышовец считает, что нагрузки, выпавшие на состав «Локомотива», сказались на результате матча с «Ростовом».

«Думаю, что выпавшая на «Локомотив» нагрузка после встреч со «Спартаком» и «Бешикташем», сказалась на состоянии команды. На фоне таких энергозатратных матчей в плане психологии и физического состояния... это не могло не проявиться в игре против «Ростова».

Итог встречи «Локомотив» - «Ростов» в какой-то степени неожиданный, хотя красно-зеленые провели хороший матч против «Спартака» в прошлом туре. Москвичи могли рассчитывать на положительный результат, но три матча кряду на таком высоком уровне играть очень сложно.

Такой календарь, наверное, требовал внесения каких-то коррективов в состав, дабы усилить физическое состояние игроков и выступать с позиции коллектива, претендующего на Лигу чемпионов. Думаю, что результаты ушедшего тура на руку «Зениту», - сказал Бышовец.

Напомним, матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» - «Ростов» закончился со счетом 0:2.