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    Бышовец: «Выпавшая на «Локомотив» нагрузка сказалась на состоянии команды»

    Известный российский специалист Анатолий Бышовец считает, что нагрузки, выпавшие на состав «Локомотива», сказались на результате матча с «Ростовом».

    «Думаю, что выпавшая на «Локомотив» нагрузка после встреч со «Спартаком» и «Бешикташем», сказалась на состоянии команды. На фоне таких энергозатратных матчей в плане психологии и физического состояния... это не могло не проявиться в игре против «Ростова».

    Итог встречи «Локомотив» - «Ростов» в какой-то степени неожиданный, хотя красно-зеленые провели хороший матч против «Спартака» в прошлом туре. Москвичи могли рассчитывать на положительный результат, но три матча кряду на таком высоком уровне играть очень сложно.

    Такой календарь, наверное, требовал внесения каких-то коррективов в состав, дабы усилить физическое состояние игроков и выступать с позиции коллектива, претендующего на Лигу чемпионов. Думаю, что результаты ушедшего тура на руку «Зениту», - сказал Бышовец.

    Напомним, матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» - «Ростов» закончился со счетом 0:2.

    Источник: Rusfootball.info

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    27.10.2015 10:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 октября 2015, 22:27

      Хватит оправдывать неудачи дополнительной нагрузкой! Они профессионалы и за это получают "сумасшедшее бабло"! Зачем тогда в кубки пробиваться, если силенок не хватает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      anri1703 27 октября 2015, 11:33

      все еще впереди

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 октября 2015, 10:30

      Краснодар и Рубин провели не легкие матчи и отдыхали на 1 день меньше,
      так, что это слова ни о чем.

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