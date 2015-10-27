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    Исаев: «С приходом Слуцкого в сборную она заметно преобразилась»

    Легендарный бывший форвард «Спартака» и сборной СССР Анатолий Исаев считает, что сборную России должен возглавлять только российский специалист.

    «Доверить родную сборную легионеру - это вообще ни в какие ворота не лезет. Смотришь на заезжих тренеров - и не видно никаких эмоций. Наш наставник может поговорить индивидуально, донести до игроков, что они играют не за деньги, а за свою страну. Не обязательно в команде должны быть выдающиеся футболисты. Главное, чтобы каждый из них друг друга уважал и бился с соперником. Тогда и результат придет. Главное же, конечно, чтобы российская команда продолжала радовать — как сейчас.

    С приходом на пост главного тренера Леонида Слуцкого она заметно преобразилась. Когда стоял вопрос об отставке Фабио Капелло, я был обеими руками за. Что он сделал для сборной России? Только русский человек может донести до наших футболистов тот настрой, который необходим», - сказал Исаев.

    Источник: Известия

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    27.10.2015 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 27 октября 2015, 13:01

      Преобразилась, особенно Кузьмин!

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