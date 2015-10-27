Исаев: «С приходом Слуцкого в сборную она заметно преобразилась»

Легендарный бывший форвард «Спартака» и сборной СССР Анатолий Исаев считает, что сборную России должен возглавлять только российский специалист.

«Доверить родную сборную легионеру - это вообще ни в какие ворота не лезет. Смотришь на заезжих тренеров - и не видно никаких эмоций. Наш наставник может поговорить индивидуально, донести до игроков, что они играют не за деньги, а за свою страну. Не обязательно в команде должны быть выдающиеся футболисты. Главное, чтобы каждый из них друг друга уважал и бился с соперником. Тогда и результат придет. Главное же, конечно, чтобы российская команда продолжала радовать — как сейчас.

С приходом на пост главного тренера Леонида Слуцкого она заметно преобразилась. Когда стоял вопрос об отставке Фабио Капелло, я был обеими руками за. Что он сделал для сборной России? Только русский человек может донести до наших футболистов тот настрой, который необходим», - сказал Исаев.