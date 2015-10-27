Шервуд: «Я очень разочарован увольнением из «Астон Виллы»

Уволенный с поста главного тренера "Астон Виллы" Тим Шервуд оценивает эту работу как важный опыт в своей карьере.

«Я очень разочарован, что не смогу продолжить работу в «Астон Вилле». Когда я возглавил клуб, понимал, что это серьезное для меня испытание. С другой стороны, мне удалось получить богатый опыт.

Главной задачей, конечно, было сохранение прописки в премьер-лиге, но победа над "Ливерпулем" в полуфинале Кубка Англии и выход в финал - серьезное достижение», - заявил Шервуд.

Шервуд пришел в «Астон Виллу» по ходу прошлого сезона. С того момента он смог спасти от вылета из Премьер-лиги, довел до финала Кубка Англии, где уступил "Арсеналу".