Канчельскис: «Анчелотти наиболее подходящая кандидатура для «Челси»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис считает Карло Анчелотти наиболее подходящим сменщиком в «Челси» для Жозе Моуринью.

«В Англии журналисты могут кого угодно отправить в отставку. Есть владелец «Челси» Роман Абрамович, который будет делать выводы и принимать решение. Я думаю, что не стоит сейчас совершать каких-то поспешных действий и, наверное, нужно дать Моуринью поработать до конца сезона. О работе тренера и успешности выступления команды всегда нужно судить по окончании сезона. До его завершения еще время есть, и у него будет возможность все исправить.

Что касается Хиддинка, то мне непонятно, как он вообще оказался в России. Когда звучит его имя, у меня это просто вызывает улыбку. Анчелотти – это итальянская школа. Можно сказать, что отчасти это сродни школе советского футбола. Когда была сборная СССР, многие итальянские тренеры приезжали на стажировку к тому же Лобановскому и использовали его конспекты для дальнейшей работы. Потом это все там распространилось и с успехом применялось на практике.

Про Гвардиолу сейчас много говорят. На самом деле он выиграл несколько чемпионатов и Лигу чемпионов. Однако при наличии таких сумасшедших футболистов, которые были в его распоряжении в «Барселоне» и «Баварии» в то время, можно выигрывать все на свете. Поэтому, я думаю, Анчелотти – это одна из кандидатур, которая для «Челси» является наиболее подходящей, - считает Канчельскис.

Стоит отметить, что «Челси» в текущем сезоне занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги после 10 туров.