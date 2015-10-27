Компани: «Между мной и Пеллегрини нет конфликта»

Защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани счастлив иметь возможность играть как за клуб, так и в национальной команде.

«Я доволен тем, что имею возможность играть и за сборную, и за клуб. Это две команды, которые очень важны для меня. Они имеют разные цели и задачи, но я хочу играть и там, и там.

Я не выйду на поле, если почувствую, что нахожусь не форме. Всегда сложно держать баланс, но я стараюсь не опускать планку. Что касается Пеллегрини, то между нами нет конфликта с ним», - заявил Компани.

В текущем сезоне Компани сыграл шесть игр, забив в них два гола.