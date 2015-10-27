Хохлов: «Не считаю приход Аршавина и Павлюченко в «Кубань» ошибкой»

Бывший наставник «Кубани» Дмитрий Хохлов не считает, что приобретение форвардов Андрея Аршавина и Романа Павлюченко является ошибкой клуба.

«Финансовой стороной прихода Аршавина и Павлюченко занимались другие люди. Хотя, когда я только пришел в клуб, сразу попросил снабдить меня списком зарплат и стоимости каждого игрока, а также указать фамилии агентов футболистов. Тренер обязан знать такое, чтобы правильно управлять командой, не допускать перекосов и здраво оценивать пользу, которую приносят подопечные.

Субординация соблюдалась, дистанция выдерживалась. Оба обращались по имени-отчеству. До сих пор не считаю их приход в «Кубань» ошибкой. Работали на тренировках с полной отдачей. Было бы больше времени перед началом сезона – набрали бы боевую форму. Аршавина я в первом же туре передержал на поле. Ошибка обернулась травмой футболиста», – рассказал Хохлов.

После 13 туров российской Премьер-лиги «Кубань» находится 14-м месте в турнирной таблице, имея в своем активе 10 очков.