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    Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами

    Защитник «Валансьена» Салиу Сисс устроил потасовку со своими одноклубниками после того, как его симуляция была разоблачена. Инцидент произошел в матче французской Лиги 2 «Брест» - «Валансьен» (1:2).

    Сисс столкнулся с игроком «Бреста» и упал на газон, симулируя травму. Судья игроку не поверил и показал ему желтую карточку, которая была для сенегальца второй. Увидев, что его удалили, футболист вскочил с носилок и пнул их ногой. Одноклубники попытались урезонить буяна, однако досталось и им.

    Источник: Чемпионат.ком

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    27.10.2015 02:01
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 27 октября 2015, 11:16

      о! Чемпионат Африки

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