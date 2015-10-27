Игрок «Валансьена» был удален за симуляцию и подрался с партнерами

Защитник «Валансьена» Салиу Сисс устроил потасовку со своими одноклубниками после того, как его симуляция была разоблачена. Инцидент произошел в матче французской Лиги 2 «Брест» - «Валансьен» (1:2).

Сисс столкнулся с игроком «Бреста» и упал на газон, симулируя травму. Судья игроку не поверил и показал ему желтую карточку, которая была для сенегальца второй. Увидев, что его удалили, футболист вскочил с носилок и пнул их ногой. Одноклубники попытались урезонить буяна, однако досталось и им.