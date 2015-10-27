Беккенбауэр отрицает покупку голосов для получения ЧМ-2006

Почетный президент «Баварии» Франц Беккенбауэр отрицает, что Германия подкупала членов исполкома ФИФА ради получения права на проведение чемпионата мира 2006 года. Немец был главой оргкомитета ЧМ-2006.

«Чтобы получить от ФИФА субсидию, те, кто принимал в этом участие, выступили с предложением от финансовой комиссии ФИФА. С позиции сегодняшнего дня подобное предложение не должно быть принято. Как глава оргкомитета ЧМ-2006 я ответственен за эту ошибку. Но покупки голосов не было», - прокомментировал Беккенбакэр.

Напомним, что ранее в немецких СМИ была опубликована информация о том, что Роберт Луис-Дрейфус, который в то время был главой компании Adidas, передал оргкомитету Германии 10,3 миллиона швейцарских франков. Эти деньги якобы пошли на взятки четырем членам исполкома ФИФА. Сообщалось, что Беккенбауэр об этом знал.