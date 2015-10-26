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    Дюрица: «Момента с незасчитанным голом не видел, но он был чистый»

    Защитник московского "Локомотива" Ян Дюрица считает, что судьи несправедливо лишили его команду забитого гола в матче 13-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

    "Было тяжело. В первом тайме нам не засчитали чистый гол. У нас были моменты, и нужно было забивать еще в первой половине встречи. А вот во втором тайме уже "Ростов" почувствовал уверенность и начал очень опасно играть на контратаках. Обидно, что мы проиграли, но будем двигаться дальше. Поражения случаются, нужно сделать выводы, ведь и победы и поражения всегда что-то дают. Будем разбирать ошибки и готовиться к матчу с "Амкаром», - говорит Дюрица.

    При этом самого эпизода с незасчитанным голом футболист не видел.

    "Если честно, я не видел момент с голом. Но все говорят, что фола там действительно не было. Однако мы должны были сами играть лучше».

    Источник: ФК «Локомотив»

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    26.10.2015 23:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 27 октября 2015, 12:13

      Сам не видел, но гол "чистый"! Это как?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 октября 2015, 10:34

      Чистым был выход Калачева один на один.

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