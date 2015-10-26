Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Черевченко: «Была усталость после «Бешикташа»

    Главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о причинах поражения в матче 13-го тура РФПЛ против «Ростова» (0:2).

    «Была усталость после «Бешикташа». Даже на вчерашней тренировке я это видел. Еще и эмоций отдали много в той игре. Ну и, собственно, хорошая игра «Ростова». Соперник играл так, словно это был последний матч. Кроме того, не хватило Чорлуки. У него проблемы со здоровьем», - говорит Черевченко.

    Также наставник поведал о том, почему замены не усилили игру железнодорожников.

    «Это в первую очередь «Ростов» качественно оборонялся».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2015 22:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11