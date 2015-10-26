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    Абрамович дал Моуринью две недели, чтобы исправить положение

    Владелец «Челси» Роман Абрамович примет решение о судьбе главного тренера лондонцев Жозе Моуринью в течение ближайших двух недель.

    Сообщается, что португалец не будет уволен как минимум до матча АПЛ против «Стока», который состоится 7 ноября. Основным фактором при принятии решения будет турнирное положение «Челси» с точки зрения перспектив попадания в зону Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона.

    Если отставка Моуринью все же произойдет, а основные кандидаты на его место – Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне – будут недоступны, то пост до конца сезона займет временный тренер.

    Таким образом, будущее Моуринью в "Челси" будет определено в матчах против того же "Стока" в Кубке английской лиги, "Ливерпуля" в АПЛ и "Динамо" К в Лиге чемпионов.

    Источник: Goal.com

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    26.10.2015 22:14
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11566

      alex1951 27 октября 2015, 05:29

      Они два еврея ,договорятся,
      Мориньо катала тот еще - в рукаве пару козырей припрятано)))

      1
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 27 октября 2015, 04:11

      Кажется, все началось с ситуации Карнейро

      1
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      Рейтинг: +6

      dinar777dinar7 27 октября 2015, 00:20

      хороший тренер !! Но потерял нюх !! создал порту !! выиграл лигу чемпионов !! ушел в челси сдулся !! взял интере практически без звезд выиграл лигу чемпионов ! тренер хороший но потерявший нюх . ему надо взять командочку попроще !! а вообще с акулой футбольным агентом мендешем они срубят хорошие бабки если моура выпнут с челси !!

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      Рейтинг: +6

      Reaktiv_05 26 октября 2015, 23:41

      Давно бы уволить этого пришельца...

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