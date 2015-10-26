Абрамович дал Моуринью две недели, чтобы исправить положение

Владелец «Челси» Роман Абрамович примет решение о судьбе главного тренера лондонцев Жозе Моуринью в течение ближайших двух недель.

Сообщается, что португалец не будет уволен как минимум до матча АПЛ против «Стока», который состоится 7 ноября. Основным фактором при принятии решения будет турнирное положение «Челси» с точки зрения перспектив попадания в зону Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Если отставка Моуринью все же произойдет, а основные кандидаты на его место – Хосеп Гвардиола и Диего Симеоне – будут недоступны, то пост до конца сезона займет временный тренер.

Таким образом, будущее Моуринью в "Челси" будет определено в матчах против того же "Стока" в Кубке английской лиги, "Ливерпуля" в АПЛ и "Динамо" К в Лиге чемпионов.