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    РФПЛ. «Локомотив» уступил «Ростову»

    В матче 13-го тура РФПЛ «Локомотив» проиграл «Ростову» со счетом 0:2. Голы на счету Полоза и заменившего его Думбия.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур

    Локомотив (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:2 – Полоз, 57; Думбия, 85.

    Локомотив: Гилерме, Денисов, Михалик, Дюрица, Янбаев (Шкулетич, 77), Шишкин, Касаев (Григорьев, 83), Ндинга (Алексей Миранчук, 64), Коломейцев, Самедов, Ниассе.

    Ростов: Джанаев, Новосельцев, Баштуш, Терентьев, Ротенберг (Байрамян, 65), Маргасов, Могилевец, Нобоа, Калачев, Полоз (Думбия, 80), Бухаров (Азмун, 80).

    Предупреждения: Бухаров, 30; Ротенберг, 56; Могилевец, 76; Самедов, 90+2.

    Судья: Михаил Вилков.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2015 21:24
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    Комментарии46
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      Рейтинг: -1

      TimoxaParovoz 27 октября 2015, 21:19

      И конечно гол чистый Ньссе забил! Вилков дятел!

      1
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      Рейтинг: -1

      TimoxaParovoz 27 октября 2015, 21:16

      Не удивился! Михалик дно!!! Чорлуки , Пейчиновича и Бузова очень не хватает!

      0
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      Рейтинг: -15

      Полбу Хуембей. 27 октября 2015, 12:24

      Просто Ростов выше классом.

      -2
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Полбу Хуембей. 27 октября 2015, 12:45

      Все твои комменты заключаются в том, чтобы лить грязь. Ты просто моральный урод, да и только. Уж прости за правду.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Антибиотик 27 октября 2015, 13:14

      Кубань ожидает с радостью

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 27 октября 2015, 10:32

      Бердыев всегда играл в антифутбол, заставляя всю команду стоять в обороне. Трудно забить, когда по 9-10 человек в штрафной. Переименовать Ростов в Рубин- 2 и забыть, как страшный сон.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh > Антибиотик 27 октября 2015, 10:42

      Играть надо уметь.

      0
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      Рейтинг: +81

      Любер > Антибиотик 27 октября 2015, 11:08

      Бердыев сделал вас как пацанов.
      И это только начало.

      -1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Любер 27 октября 2015, 12:50

      Я не мальчик из школы, чтобы отрицать очевидные вещи. Переиграл Бердыев Черевченко и это факт. Но Локо ещё своё возьмет, а вот у Ростова реально было за всю игру два момента, которые они и реализовали. Только стратегия Курбана помогает брать очки, а игры то нет. Но я желаю Ростову только удачи.

      3
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > vgarakh 27 октября 2015, 12:51

      А я разве не так написал? Играть надо уметь.

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 27 октября 2015, 10:27

      Ростов выматал Локомотив в первом тайме. А во втором играл
      с позиции силы. В конце игры Локомотив еле ходил и занимался перепасовкой
      на своей половине.
      Заслуга правильной тактической схемы Бикиевича.

      0
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      Рейтинг: -15

      Полбу Хуембей. 27 октября 2015, 06:43

      Все ждали сенсации от этой игры,но Сельмаш не оставил шансов для Лохо.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 октября 2015, 01:34

      Теперь Зенит их обойдёт и не заметит.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 27 октября 2015, 01:29

      То что Локо посыпется рано или поздно, было очевидно.
      Игра с турками показала неумение Локо играть 1-м номером.
      Теперь потеря очков станет более регулярна.

      1
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Zeff 27 октября 2015, 08:22

      В принципе такая ситуация может сложиться с любым нашим клубом.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > 27 октября 2015, 08:43

      Прибавлять будут в конце чемпионата, а сейчас экономить силы пока есть шансы в еврокубках.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Zeff 27 октября 2015, 10:36

      Только такой "спец" как ты может определить по одной игре, что команда посыпалась. Про игру с турками вообще смешно, Локо во втором тайме только и давил. Скоро увидишь, что ты сильно не прав.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Антибиотик 28 октября 2015, 09:01

      Локо не умеет выигрывать, когда надо.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Diman67 26 октября 2015, 22:53

      Бекиич гений!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Diman67 27 октября 2015, 10:39

      Не нужно быть гением, чтобы всей командой в обороне стоять. Бердыев с Рубином и Барсу обыгрывал, результат конечно есть, вот только игры нет и смотреть на этот автобус противно.

      1
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      Рейтинг: +152

      Diman67 > Антибиотик 29 октября 2015, 18:55

      Бекиич не ваш, вот ты и бесишься! :D

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Djazzz 26 октября 2015, 22:43

      Ростов не перестает удивлять

      3
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