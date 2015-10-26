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    Карлос: «Неймар лучше Месси и Роналду, он получит «Золотой мяч»

    Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос сравнил своего соотечественника Неймара с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

    «Когда меня просят сравнить Месси и Роналду, я говорю, что лучший – Неймар. Дело не в голах, а в той легкости, которая есть в его игре. Он очень в себе уверен. Полагаю, в ближайшие два года Неймар получит «Золотой мяч». Он его заслуживает», - уверен Карлос.

    Бразилец считает, что Роналду нужен «Реалу» больше, чем Месси - «Барселоне».

    «Месси феноменален, но Роналду особенный. Он для «Реала» важнее, чем Месси для «Барселоны», который играет с Неймаром, Суаресом и Бускетсом".

    Источник: Globo

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    26.10.2015 20:59
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 26 октября 2015, 21:55

      Это все словеса................

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +104

      Killofwrath 26 октября 2015, 21:27

      критин?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Нох4о95 26 октября 2015, 21:19

      "Объективно"

      0
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