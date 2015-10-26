Карлос: «Неймар лучше Месси и Роналду, он получит «Золотой мяч»

Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос сравнил своего соотечественника Неймара с Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Когда меня просят сравнить Месси и Роналду, я говорю, что лучший – Неймар. Дело не в голах, а в той легкости, которая есть в его игре. Он очень в себе уверен. Полагаю, в ближайшие два года Неймар получит «Золотой мяч». Он его заслуживает», - уверен Карлос.

Бразилец считает, что Роналду нужен «Реалу» больше, чем Месси - «Барселоне».

«Месси феноменален, но Роналду особенный. Он для «Реала» важнее, чем Месси для «Барселоны», который играет с Неймаром, Суаресом и Бускетсом".