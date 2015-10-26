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    «Манчестер Сити» пополнился хавбеком из Австралии

    «Манчестер Сити» подписал контракт с австралийским хавбеком Люком Брэттеном, после чего сразу же отправил его в аренду в «Болтон». Соглашение с игроком рассчитано на четыре года. В аренде австралиец пробудет до 3 января следующего года.

    Футболист пополнил ряды «горожан» в качестве свободного агента. Последним клубом Брэттена был австралийский «Брисберн Роар», контракт с которым закончился этим летом.

    Брэттен родился на Туманном Альбионе, однако позже он перебрался вместе с семьей в Австралию, где с 2008-го года защищал цвета молодежной сборной.

    Источник: Itv

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    26.10.2015 19:06
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