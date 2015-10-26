Силкин: «Может, сейчас Погребняк раскочегарится и пойдет забивать»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что связка Александра Кокорина и Павла Погребняка в нападении команды может принести пользу бело-голубым.

«Конечно, эта связка полезна. Главное, чтобы они скорее нашли взаимопонимание. Сейчас у них не все получается. Это разноплановые игроки, которые должны действовать друг с другом. Раньше Александр Кокорин хорошо играл с Кевином Кураньи. Немец скидывал верховые мячи на Сашу, и тот врывался в штрафную. То же самое может делать и Паша. Он уже забил. Может, сейчас раскочегарится и пойдет забивать», - сказал Силкин.