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    Силкин: «Может, сейчас Погребняк раскочегарится и пойдет забивать»

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин выразил мнение, что связка Александра Кокорина и Павла Погребняка в нападении команды может принести пользу бело-голубым.

    «Конечно, эта связка полезна. Главное, чтобы они скорее нашли взаимопонимание. Сейчас у них не все получается. Это разноплановые игроки, которые должны действовать друг с другом. Раньше Александр Кокорин хорошо играл с Кевином Кураньи. Немец скидывал верховые мячи на Сашу, и тот врывался в штрафную. То же самое может делать и Паша. Он уже забил. Может, сейчас раскочегарится и пойдет забивать», - сказал Силкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2015 18:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12454

      Вомбат 26 октября 2015, 22:08

      Размечтался. Погребняк может добить в пустые ворота, но не более того.

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