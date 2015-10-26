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    Липпи: «В этом году в Италии нет команды, которая бы вдавила педаль газа в пол»

    Бывший главный тренер сборной Италии Марчело Липпи затруднился назвать фаворита текущего сезона чемпионата Италии.

    «В этом году в Италии нет команды, вдавившей педаль газа в пол. У всех есть проблемы. У кого-то новый тренер, у кого-то новый подбор игроков, у кого-то травмы. «Интер» хорошо стартовал, затем остановился. «Наполи» был не очень хорош, но сейчас Маурицио Сарри хорошо справляется со своими обязанностями, хороша «Фиорентина» и «Рома».

    Это все создает условия для сбалансированной лиги со сбавившим «Ювентусом». Безусловно, в составе черно-белых произошло много изменений, но у них сейчас также много потерь из-за травм, помимо потерь, которые были в летнее трансферное окно.

    Можно было бы включить в список претендентов «Милан», но тогда можно было бы включить кого угодно. Еще очень много времени до конца сезона», - сказал Липпи.

    Источник: Football Italia

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    26.10.2015 18:47
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