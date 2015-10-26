Сонг назначен главным тренером сборной Чада

Как сообщает MTN Football, бывший хавбек сборной Камеруна Ригобер Сонг назначен на пост главного тренера сборной Чада, которая сыграет в ноябре во втором квалификационном раунде к Чемпионату мира 2018 против сборной Египта.

За свою игровую карьеру Сонг выступал в таких командах, как «Ливерпуль», «Вест Хэм», «Ланс», «Кельн», «Галатасарай» и «Трабзонспор».Кроме того, камерунец провел более 130 игр за свою национальную сборную.

Работа со сборной Чада станет для Сонга дебютной в его тренерской карьере.