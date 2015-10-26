Мини-футбол. Россиянки победили Иран

В столице Ирана Тегеране 26 октября состоялась первая из двух запланированных товарищеских встреч женских сборных Ирана и России по мини-футболу.

Первый гол наша команда забила на 8-й минуте – при розыгрыше углового прошeл пас на Данилову, которая отправила мяч в сетку. Второй гол россиянки забили с пенальти – точна была Филисова. Во втором тайме иранки один мяч довольно быстро отыграли, но на 32-й минуте преимущество сборной России в два мяча вернула Олькова, замкнувшая прострел Меркуловой с правого фланга. Ближе к концу встречи иранки стали играть в пять полевых игроков, один мяч отыграв. Но последнее слово осталось за нашими сборницами, которые умело реализовали свободный, а дубль оформила Филисова.



Ответный поединок состоится завтра, 27 октября. Он так же начнeтся в 16:00 по московскому времени.

Товарищеский матч, женские сборные

Иран – Россия – 2:4 (0:2)

Россия: Сурнина (Литвиненко) – Филисова (К), Семенова, Самородова, Никитина, Дурандина, Олькова, Чернова, Меркулова, Данилова, Четвернина, Григорьева, Жижова

Голы: 0:1 – Данилова, 8. 0:2 – Филисова, 14 (с пенальти); 1:2 – Кхосрави, 24; 1:3 – Олькова, 32; 2:3 – Кхосрави; 2:4 – Филисова, 39.