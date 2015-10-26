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    Яровинский: «Будем общаться с Витиньо и находить пути оптимального решения»

    Глава селекционного отдела московского ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал заявление полузащитника Витиньо, выступающего на правах аренды за бразильский «Интернасионал», о нежелании возвращаться в стан армейцев.

    «Срок аренды Витиньо заканчивается только в декабре. До конца договора он еще успеет сыграть минимум восемь туров в чемпионате Бразилии. Я бы пока не торопился с выводами, еще ничего не известно. К Витиньо есть интерес в Бразилии и еще паре стран Латинской Америки. Мы будем совместно с игроком общаться и находить пути оптимального решения. Просто сейчас только конец октября и играть еще довольно долго», - отметил Яровинский.

    В текущем сезоне чемпионата Бразилии Витиньо принял участие в 28 матчах, в которых забил шесть голов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    26.10.2015 18:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8939

      vladik12 26 октября 2015, 18:29

      Что-то не ощущается необходимость в этом парне у ЦСКА.

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