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    Калешин: «Можно не стремиться в еврокубки и спокойно играть раз в неделю. Но это не для «Краснодара»

    Защитник «Краснодара» Виталий Калешин выразил несогласие с мнением, что участие в еврокубках откладывает негативный отпечаток на игру команды в чемпионате страны.

    «Можно не стремиться в еврокубки и спокойно играть раз в неделю. Но это не для нас. Так что думаю, это все отговорки для бедных. Да, сейчас для нашей команды в чемпионате все складывается не самым лучшим образом, возможно, имеет место небольшой спад. Ушли Широков с Измайловым, очень креативные футболисты, на их место пришли новые игроки, в связи с этим командная игра у нас немного перестраивается. Но я не сомневаюсь, что мы сможем выправить положение, и впереди нас ждут хорошие времена», - сказал Калешин.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    26.10.2015 18:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +354

      REDAT 26 октября 2015, 23:28

      Правильно все у нас будет хорошо, "Краснодар" еще будет рулить!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 26 октября 2015, 18:43

      В следующем году будете спокойно играть одну игру в неделю!

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