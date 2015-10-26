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    Стевенс возглавил «Хоффенхайм»

    Хуб Стевенс назначен новым главным тренером «Хоффенхайма». Со специалистом заключено соглашение до конца сезона.

    «Мы были убеждены в том, что Хуб Стевенс – идеальная кандидатура еще после наших первых переговоров с ним. У него нет сумасшедшего опыта по выходу из подобных ситуаций, но он знает как привести команду в чувства, воодушевить ее», - говорится в сообщении на официальном сайте команды.

    После 10 туров чемпионата Германии «Хоффенхайм» с шестью очками занимает предпоследнее 17 место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Хоффенхайм»

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    26.10.2015 18:06
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