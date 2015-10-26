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    Руни: «Смоллинг - невероятный игрок»

    Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отметил игру защитника «манкунианцев» Криса Смоллинга, назвав его одним из лучших в мире на своей позиции.

    «Смоллинг играет невероятно. По моему мнению, он входит в тройку лучших центральных защитников мира. Да, я думаю, что он настолько хорош. Это отличный игрок. И Крис прибавляет, он может стать лидером не только оборонительной линии.

    Это здорово и для «Манчестер Юнайтед», и для сборной Англии. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе», – заявил нападающий.

    Источник: 101greatgoals.com

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    26.10.2015 17:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      mancunian1992 26 октября 2015, 17:52

      Он и вправду прибавил

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