Руни: «Смоллинг - невероятный игрок»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отметил игру защитника «манкунианцев» Криса Смоллинга, назвав его одним из лучших в мире на своей позиции.

«Смоллинг играет невероятно. По моему мнению, он входит в тройку лучших центральных защитников мира. Да, я думаю, что он настолько хорош. Это отличный игрок. И Крис прибавляет, он может стать лидером не только оборонительной линии.

Это здорово и для «Манчестер Юнайтед», и для сборной Англии. Надеюсь, он будет продолжать в том же духе», – заявил нападающий.