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    «Бомбардир» ищет выпускающего редактора

    Редакция «Бомбардира» расширяет команду и приглашает к сотрудничеству выпускающего редактора.

    Кто нам нужен?

    • креативный редактор, у которого есть опыт работы в СМИ
    • вы грамотно пишете сами и можете сделать тексты других лучше
    • владеете компьютером на достаточно хорошем уровне, чтобы разобраться в административной панели сайта, если не было такого опыта
    • понимаете, как работают социальные сети

    Что вы будете делать?

    Вы будете работать с контентом сайта, реагировать на инфоповоды. Вам предстоит взаимодействовать с другими редакторами, авторами, дизайнерами, программистами.

    Что мы обещаем?

    • удаленную работу
    • удобный график, который вы составляете сами
    • хорошую зарплату, привязанную к количеству смен
    • возможность посещать футбольные матчи
    • печенья, кофе, фрукты и футбол по пятницам, если вы из Москвы

    Как откликнуться на вакансию?

    Расскажите нам о себе в письме. Приложите резюме и любые файлы и ссылки, которые могут рассказать о ваших навыках: статьи, ссылки на проекты, ваши группы в соцсетях и прочее. Добавьте ссылки на ваши профили в соцсетях (Вконтакте или Facebook). Отправьте письмо на jobs@bombardir.ru с пометкой «Редактор для Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2016 20:50
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