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    Мухаметшин: «Не уверен, что «Зенит» сыграет с «Тосно» основным составом»

    Нападающий «Тосно» Рустем Мухаметшин рассказал о своих ожиданиях от игры в 1/8 финала Кубка России против «Зенита», которая состоится 28 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.

    «Думаю, что все в порядке с настроем будет у «Зенита». Они сейчас выиграли два матча подряд и захотят развить успех. Правда, я не уверен, что Виллаш-Боаш выпустит на матч с нами всех основных игроков.

    Полные трибуны? Всегда приятно играть при полных трибунах. Наоборот, это нас немного взбодрит. Выложимся с «Зенитом» на все сто», - заявил Мухаметшин.

    Источник: «Советский спорт»

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    26.10.2015 16:26
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 26 октября 2015, 18:08


























      Зенит
      -2 может сыграть?



      -1
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