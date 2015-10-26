Ловчев: «Португалия и Хорватия - нормальный выбор для сборной России»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался по поводу соперников сборной России в товарищеских матчах, которые национальная команда проведет в ноябре.

Сегодня на официальном сайте РФС появилась информация, что 13-го сентября российская сборная в Лондоне сыграет с португальцами, а 17-го примет сборную Хорватии на стадионе краснодарской "Кубани".

"Нормальный выбор для сборной России. Соперники не сказать, что первого ряда (к каковым отнесу сборные Бразилии или Аргентины, Германии или Испании), но сборные очень приличного уровня, которые способны мотивировать нашу команду в товарищеских матчах. И зрительских интерес будет приличным. Важно, что эти команды и сами играют, и другим дают. Другое дело, что я не понимаю, почему с Португалией играем в Лондоне? Если только решили, что в России в это время года плохие поля? Но ведь мы перешли на систему осень-весна и играем по ней уже несколько сезонов, и клубы не жалуются, сколько могу судить", – сказал Ловчев.