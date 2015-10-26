Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гард может возглавить «Астон Виллу»

    "Астон Виллу" может возглавить экс-тренер "Лиона" Реми Гард. Бирмингемский клуб уже вступил в переговоры с французом и даже успел получить по нему консультацию у наставника "Арсенала" Арсена Венгера.

    Гард был главным тренером "Лиона" в период с 2011 по 2014 годы. За это время он пополнил коллекцию трофеев "ткачей" кубком и суперкубком страны.

    В числе остальных претендентов на освободившуюся вакансию называются Дэвид Мойес, Брендан Роджерс и Найджел Пирсон. Напомним, что Тим Шервуд, возглавлявший "Виллу", покинул свой пост вчера по инициативе руководства. В данный момент команда находится под руководством Кевина Макдональда.

    По прошествии 10-ти туров, "львы" плетутся в хвосте турнирной таблицы, имея в своем активе всего четыре очка и уступив при этом в последних шести матчах.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2015 15:40
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11