Гард может возглавить «Астон Виллу»

"Астон Виллу" может возглавить экс-тренер "Лиона" Реми Гард. Бирмингемский клуб уже вступил в переговоры с французом и даже успел получить по нему консультацию у наставника "Арсенала" Арсена Венгера.

Гард был главным тренером "Лиона" в период с 2011 по 2014 годы. За это время он пополнил коллекцию трофеев "ткачей" кубком и суперкубком страны.

В числе остальных претендентов на освободившуюся вакансию называются Дэвид Мойес, Брендан Роджерс и Найджел Пирсон. Напомним, что Тим Шервуд, возглавлявший "Виллу", покинул свой пост вчера по инициативе руководства. В данный момент команда находится под руководством Кевина Макдональда.

По прошествии 10-ти туров, "львы" плетутся в хвосте турнирной таблицы, имея в своем активе всего четыре очка и уступив при этом в последних шести матчах.