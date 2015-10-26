Игнатьев: «Соперники по товарищеским матчам сборной выбраны в самый раз»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что соперники по товарищеским матчам национальной команды в рамках подготовки к Евро-2016 выбраны удачно.

«Соперники в самый раз, тут и надо напрягаться, и можно проверить возможности, и в то же время есть вероятность, что будет позитивная работа на построение командной игры. Нам достались не мальчики для битья, и в то же время не те команды, на которые будешь смотреть, как хорошо они играют, а ты будешь бегать и мяч отбирать. Мне представляется, что это удачный выбор, а спарринги будут интересными.

Что касается проведения матча с Португалией в Лондоне, наверное, это с какими-то финансовыми предложениями связано, тут трудно сказать, нужно все же уточнять у тех людей, которые договаривались. Тут может быть все: от финансовых соображений до каких-то пиар-ходов», - сказал Игнатьев.

Напомним, сборная России в рамках подготовки к Евро-2016 проведет товарищеские матчи против Португалии и Хорватии. Встречи запланированы на ноябрь. Также вероятнее всего, что весной национальная команда сыграет с Италией и Францией.