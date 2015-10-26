Колосков: «Игра с Португалией в Лондоне хороша со спортивной, финансовой и политической точки зрения»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился своим мнением о предстоящей товарищеской игре между сборными России и Португалии, которая пройдет в Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» 13 ноября.

«Понятно, что это коммерческий матч, а РФС нужны деньги. Хорошо, что матч именно в Лондоне, потому что англичане - одни из самых ярых сторонников отбора у России чемпионата мира. Они постоянно эту тему будоражат, может быть, игра сборной их успокоит, а в первую очередь английских журналистов, которые мечтают сделать так, чтобы у России забрали чемпионат. Очень хорошая и полезная игра со спортивной, финансовой и спортивно-политической точки зрения», - отметил Колосков.