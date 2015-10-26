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    Аллегри: «В марте «Ювентус» должен вернуться в лидирующую группу команд чемпионата»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выразил мнение, что к весне его команда сможет догнать лидеров чемпионата и будет бороться за титул.

    «Как я уже говорил, мы обязаны иметь больше очков в активе на данный момент, несмотря на все изменения в составе. Я согласен с президентом команды в том, что «Ювентус» находится не на своей позиции в таблице.

    К рождеству мы должны улучшить свое положение в лиге. Мы не можем рассчитывать на возвращение в борьбу слишком быстро. Затем, ориентировочно в марте, мы должны быть в лидирующей группе, ведущей борьбу за титул», - заявил Аллегри.

    Источник: Goal.com

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    26.10.2015 13:32
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