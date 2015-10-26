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    «Рубину» и армавирскому «Торпедо» запрещено регистрировать новых игроков

    На казанский «Рубин» и армавирское «Торпедо» наложен запрет на регистрацию новых футболистов. Данное решение было вынесено палатой по разрешению споров РФС в качестве обеспечительной меры.

    РФС обязал «Рубин» выплатить компенсацию бывшему тренеру команды Евгению Бондаренко, который входил в штаб Рината Билялетдинова, за досрочное расторжение трудового договора по инициативе клуба, а также единовременное дополнительное вознаграждение стимулирующего характера и проценты за задержку выплаты указанного вознаграждения.

    Армавирское "Торпедо" должно выплатить тренеру Владимиру Саркисову задолженность по заработной плате, проценты за задержку выплаты заработной платы, задолженность по премиальным выплатам за прошлый сезон.

    Отмечается, что ограничения с клубов будут сняты при выполнении обязательств перед тренерами.

    Источник: РФС

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    26.10.2015 12:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 26 октября 2015, 13:38

      Армавирское торпедо,способ отмывания денег,потому-то Валера там и работает!

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