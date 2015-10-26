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    Сборная России в ноябре проведет товарищеские матчи с Португалией и Хорватией

    Сборная России в рамках подготовки к Евро-2016 проведет товарищеские матчи против Португалии и Хорватии. Встречи запланированы на ноябрь. Об этом сообщил президент РФС Виталий Мутко.

    «13 ноября мы встретимся с Португалией. Матч пройдет в Лондоне. 17 ноября сыграем с Хорватией в Краснодаре. Весной – 29 марта - будет матч с Францией в Париже. В июне запланирована Италия. Постараемся сыграть с ней в России. Кроме того, ведем переговоры с Аргентиной, Бразилией и другими топ-сборными», - проинформировал Мутко.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2015 12:31
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 26 октября 2015, 16:53

      давно пора играть с сильными сборными

      0
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    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 26 октября 2015, 14:56

      На матч с французами надо снова в сборную пригласить Панова и компанию, чтоб три два повторить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50

      FIRESTAR 26 октября 2015, 12:38

      А как бы почему Россия и Португалия играть в Лондоне? Не в России и не в Португалии оО"

      1
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      ...
      Рейтинг: +50

      FIRESTAR > FIRESTAR 26 октября 2015, 12:39

      *будут играть

      0
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