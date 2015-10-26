Гвардиола может претендовать на пост главного тренера «Челси»

Наставник "Баварии" Хосеп Гвардиола является очередным возможным сменщиком Жозе Моуринью на посту главного тренера "Челси". У Гвардиолы есть действующий контракт с мюнхенцами, который рассчитан до лета 2016 года. Еще одним вариантом для продолжения тренерской карьеры является "Манчестер Сити".

Сегодня ранее в британских СМИ появилась информация о том, что в случае неудачного матча против «Ливерпуля», Моуринью может быть уволен уже после этого матча. Кандидатами на должность наставника «Челси» являются Гус Хиддинк и Карло Анчелотти.