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    Гвардиола может претендовать на пост главного тренера «Челси»

    Наставник "Баварии" Хосеп Гвардиола является очередным возможным сменщиком Жозе Моуринью на посту главного тренера "Челси". У Гвардиолы есть действующий контракт с мюнхенцами, который рассчитан до лета 2016 года. Еще одним вариантом для продолжения тренерской карьеры является "Манчестер Сити".

    Сегодня ранее в британских СМИ появилась информация о том, что в случае неудачного матча против «Ливерпуля», Моуринью может быть уволен уже после этого матча. Кандидатами на должность наставника «Челси» являются Гус Хиддинк и Карло Анчелотти.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    26.10.2015 12:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77

      LOKO 4ever 26 октября 2015, 19:59

      Хиддинка нужно попробовать ещё раз,в прошлый раз,просто чудо сотворил с Челси

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      Рейтинг: +36

      DAG-0500 26 октября 2015, 12:44

      Ну это уже вообще предательство

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