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    Клопп может ускорить увольнение Моуринью

    Наставник «Челси» Жозе Моуринью с каждым неудачным матчем своей команды приближается к увольнению. Владелец лондонского клуба Роман Абрамович остался очень недоволен удалением португальца в последнем матче Премьер-лиги против «Вест Хэма» (1:2). Следующий матч «Челси» предстоит провести против «Ливерпуля». В случае неудачи Моуринью будет уволен со своего поста. Главными кандидатами на пост являются Гус Хиддинк и Карло Анчелотти.

    Стоит отметить, что после десяти туров в чемпионате Англии «Челси» располагается лишь на 15-м месте в турнирной таблице.

    Источник: Express.co.uk

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    26.10.2015 11:40
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +22

      solomon39 26 октября 2015, 19:59

      Как бы не заговорили об обратном!

      1
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      Рейтинг: +284

      Kano 26 октября 2015, 19:38

      Оставлять Моуриньо. Глянем что будет. Даже если без ЛЧ останемся.

      0
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      Рейтинг: +2758

      BlackMurder 26 октября 2015, 17:06

      Как бэ с игрой ливера клопу не искать новое место

      1
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 26 октября 2015, 16:13

      Надо Слуцкого тренером Челси!

      0
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      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 26 октября 2015, 14:55

      Ходят слухи, что Абрамович также интересуется Бубновым...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      moment of Glory 26 октября 2015, 14:02

      Слуцкого, ещё на одну совмещёнку. Потянет...

      3
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      Рейтинг: +50

      FIRESTAR > moment of Glory 26 октября 2015, 15:33

      Может на удалёнке с Челси поработает))))

      3
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      Рейтинг: +46

      RatUS 26 октября 2015, 13:38

      Нормальный уволит Особенного

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 26 октября 2015, 13:33

      От клопа есть опасность потерять теплое место)

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 26 октября 2015, 12:24

      Анчелотти очень сильно бы зашел, но не уверен что он сам захочет туда идти.

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      Рейтинг: +627

      Xiko 26 октября 2015, 11:44

      Гус Хиддинк и Карло Анчелотти -_-
      нда....

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