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    Курзава: «ПСЖ» добился того, чего хотел – победы»

    Защитник «ПСЖ» Лайвен Курзава впервые отличился в составе своего клуба в матче против «Сент-Этьена».

    «Я не могу сказать, что наша команда провела идеальный матч, но мы добились того, чего хотели, а именно - победы. Это был наилучший ответ с нашей стороны после ничьей с «Реалом».

    У нас есть желание выиграть как можно больше матчей. Если у нас есть шанс увеличивать отрыв от наших преследователей, значит, нужно им пользоваться», – признался Курзава.

    Напомним, в матче 11-го тура чемпионата Франции "ПСЖ" разгромил "Сент-Этьен" со счетом 4:1.

    Источник: L' Equipe

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    26.10.2015 10:41
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