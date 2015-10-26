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    «Локомотив» - «Ростов». Онлайн-трансляция

    В понедельник состоится матч "Локомотива" и «Ростова», который закроет 13-й тур российской Премьер-лиги. Обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы, что пойдет только на руку болельщикам. Нас ждет настоящая битва за очки.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» - «Ростов». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 19:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2015 18:40
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