Георгиев: «Хотели победить, но не получилось»

Полузащитник «Рубина» Благой Георгиев посетовал на недостаточную удачу в завершении атак в матче с «Краснодаром».

«Сегодня у «Рубина» почти все получалось, только мы не забили достаточно голов для победы. Очень хорошая игра. Где-то и судьи помогали сопернику, где-то и мы сами не реализовали свои моменты. Разговаривал с коллегами из «Краснодара», они сказали, что давно никто так не превосходил по игре.

Ну, конечно, усталость была. Просто мы понимаем, в каком положении находимся в чемпионате. Победить сегодня хотели, но не получилось - очень тяжелая игра была до конца. Хотим быстрее вернуться к победной форме», - сказал Георгиев.

Напомним, матч 13-го тура российской Премьер-лиги "Краснодар" - "Рубин" закончился со счетом 2:1.