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    Кобелев: «У связки Погребняк – Кокорин есть будущее»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев видит хорошие перспективы в использовании связки форвардов Александра Кокорина и Павла Погребняка, что было продемонстрировано в матче со «Спартаком».

    «Мы выдвинули вперед мощного, способного побороться в тесноте штрафной Погребняка. А Кокорину было предложено поддерживать атаку из глубины. Со своей задачей форварды справились полностью: забили по мячу, создавали моменты, продавливали спартаковскую оборону. Поверьте, у связки Погребняк – Кокорин есть будущее!» – сказал Кобелев.

    Напомним, матч 13-го тура российской Премьер-лиги "Динамо" - "Спартак" завершился со счетом 2:3.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.10.2015 09:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +577

      yurdin 26 октября 2015, 16:49

      Пашу прорвало, дальше будет легче забивать, а Кокорин впервые был похож на Кокорина, играющего за сборную. Давно не припомню таких самоотверженных действий его в составе клуба. Хороший матч, жаль, не повезло в концовке.

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      Рейтинг: +147

      Legion-o 26 октября 2015, 10:44

      Два сбитых летчика, это они!

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      Рейтинг: +21

      Стелс007 26 октября 2015, 10:10

      На Лесобазу обоих

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