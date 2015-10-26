Ван Гаалу надоели вопросы о результативности Руни

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал отказался в дальнейшем отвечать на вопросы о результативности форварда команды Уэйна Руни.

«Меня каждую неделю вынуждают отвечать на вопросы о Руни. У вас есть свое мнение, поэтому напишите его. Я устал от вопросов о Руни и не буду больше отвечать на них», - заявил тренер.

Напомним, Руни снова не смог забить гол в матче 10-го тура английской Премьер-лиги против "Манчестер Сити" (0:0). На данный момент на его счету лишь два гола в текущем чемпионате.