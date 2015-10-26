Широков: «Работа Промеса – забивать»

Полузащитник «Спартака» Роман Широков считает, что голландский форвард команды Куинси Промес хорошо справляется со своей работой.

«Играли без форвардов? Почему? Промес у нас как нападающий проходит. Так что больших проблем не было. Вообще-то это его работа - забивать. Так же и с «Локомотивом» должен был выйти и забить. Тогда вместо 0:2 было бы 1:1. А сегодня можно сказать, что молодые ребята у нас вышли и очень сильно помогли», – отметил Широков.

Напомним, матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Динамо» - «Спартак» завершился со счетом 2:3.