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    Ари: «Сейчас не заинтересован в получении паспорта РФ»

    Нападающий "Краснодара" Ари прервал свою затяжную безголевую серию в матче с «Рубином», отметившись дублем.

    «Я знаю многих нападающих, которые долго не забивали в разных командах. Но потом стоит один раз забить и сразу прорывает. Голы идут один за другим. Игра была достаточно тяжелой, но мы справились. Поздравляю команду с заслуженной победой.

    Если я получу российское гражданство и сборной России понадобятся мои услуги, то я с радостью приму приглашение, но сейчас я не заинтересован в получении паспорта, как это было раньше», - заявил Ари.

    Напомним, матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» - "Рубин" закончился со счетом 2:1.

    Источник: ФК «Краснодар»

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    26.10.2015 08:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +13

      makas 26 октября 2015, 14:43

      Нет такой нации россияне, ты же не называешь норвежцев норвегияноми или шведов швециянами

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 26 октября 2015, 14:18

      Россияне должны играть в сборной. Гастарбайтеров не надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      DEN_i_SKA 26 октября 2015, 10:33

      Лет бы 5 назад...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21

      Стелс007 26 октября 2015, 10:26

      Нахуй нужен этот чурка

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +129

      Пикап96 26 октября 2015, 10:09

      По большому счету, Ари - очередное полено, которому уже 30.. Не нужен он сборной) Скоро и Краснодар его отпустит)

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