Ари: «Сейчас не заинтересован в получении паспорта РФ»

Нападающий "Краснодара" Ари прервал свою затяжную безголевую серию в матче с «Рубином», отметившись дублем.

«Я знаю многих нападающих, которые долго не забивали в разных командах. Но потом стоит один раз забить и сразу прорывает. Голы идут один за другим. Игра была достаточно тяжелой, но мы справились. Поздравляю команду с заслуженной победой.

Если я получу российское гражданство и сборной России понадобятся мои услуги, то я с радостью приму приглашение, но сейчас я не заинтересован в получении паспорта, как это было раньше», - заявил Ари.

Напомним, матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Краснодар» - "Рубин" закончился со счетом 2:1.