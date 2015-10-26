Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Капелло: «Ювентусу» не хватает передач Пирло»

    Известный итальянский специалист Фабио Капелло рассказал о том, чего не хватает в текущем сезоне "Ювентусу" в этом сезоне.

    «Ювентусу» не хватает агрессии в атаке, что раньше лежало на плечах Тевеса. И не хватает обостряющих передач Пирло. Дибала – великолепный футболист с невероятными характеристиками, но играть в "Ювентусе" непросто.

    Погба? Десятый номер на спине оказывает на него серьезное давление. Это большая ответственность. Но у него действительно огромный потенциал», - заявил Капелло.

    Напомним, Карлос Тевес перебрался в прошедшее межсезонье в "Бока Хуниорс", а Андреа Пирло продолжил карьеру в США.

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2015 07:55
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11