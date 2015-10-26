Капелло: «Ювентусу» не хватает передач Пирло»

Известный итальянский специалист Фабио Капелло рассказал о том, чего не хватает в текущем сезоне "Ювентусу" в этом сезоне.

«Ювентусу» не хватает агрессии в атаке, что раньше лежало на плечах Тевеса. И не хватает обостряющих передач Пирло. Дибала – великолепный футболист с невероятными характеристиками, но играть в "Ювентусе" непросто.

Погба? Десятый номер на спине оказывает на него серьезное давление. Это большая ответственность. Но у него действительно огромный потенциал», - заявил Капелло.

Напомним, Карлос Тевес перебрался в прошедшее межсезонье в "Бока Хуниорс", а Андреа Пирло продолжил карьеру в США.