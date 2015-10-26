Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Орлов: «Эта неделя была праздником Халка и «Зенита»

    Известный телекомментатор и ярый поклонник «Зенита» Геннадий Орлов отметил удачную неделю для бразильского форварда Халка.

    «Кто-то еще сомневается, что Халк – лучший футболист в истории «Зенита»? Теперь, когда его признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. В Европе игроков десять зарабатывают больше, чем Халк. Уж не говорю о Роналду или Месси, чья зарплата раза в четыре выше. Халку сложнее. У Роналду и Месси другой уровень партнеров, но именно Халка признали лучшим – и заслуженно! Эта неделя была праздником Халка и «Зенита».

    Что беспокоит: перепады его состояния из-за поездок в сборную. Он очень долго летел из Бразилии перед матчем с «Кубанью» и по своим меркам еле ползал по полю в Краснодаре. Очень старался, отдал голевой пас, но было видно, что что-то не так. С «Лионом» Халк выглядел лучше, а с «Анжи» он был самый легкий. У него закончился период реакклиматизации, и он уже порхал.

    Какой изящный гол Халк забил! Посланный Данни мяч он «поймал» на носок ноги, как подцепил кусочек масла на кончик ножа. Масло скользкое, и мяч скользкий. По законам физики вратарь двигается навстречу мячу быстрее, чем тот, кто рвется за ним к воротам. Нападающему сложнее. Но он все увидел, разгадал, ушел от Песьякова и аккуратно толкнул мяч в ворота», - считает Орлов.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» - «Анжи» закончился со счетом 5:1. Халк стал в нем автором последнего гола.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2015 06:26
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +642

      somn 26 октября 2015, 12:54

      Халк, это да!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      отец Фёдор 26 октября 2015, 09:18

      у орлова опять обострение?

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +83

      monkey1958 > отец Фёдор 26 октября 2015, 09:27

      Просто Орлов увы стареет.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11