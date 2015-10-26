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    Директор «Олимпийского» предлагает сделать отдельный сектор для темнокожих болельщиков

    Директор киевского стадиона «Олимпийский» Владимир Спильченко прокомментировал инцидент с темнокожими болельщиками на матче «Динамо» - «Челси» (0:0).

    «На прошлом матче с «Порту» темнокожие люди тоже появились в районе сектора ультрас. Их встретили болельщики и провели их в другие сектора.

    Руководство стадиона и служба безопасности подходили к этим темнокожим ребятам и предлагали пересесть даже в центральные сектора, где дороже билеты. Наши просьбы были проигнорированы.

    Постараемся для них, может быть, сделать отдельный сектор для того, чтобы не было проявлений расизма», – сказал Спильченко.

    Источник: ua.tribuna

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    26.10.2015 01:51
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

      Скобарь77 26 октября 2015, 11:26

      Ну хохлы! Ну уморили

      0
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 26 октября 2015, 10:26

      А для безопасности сектор с чёрными ещё и решёткой стоит оградить.
      Тогда точно никаких проявлений расизма не случится.

      0
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      Рейтинг: -78

      VityOk(Dynamo Kyiv) 26 октября 2015, 09:15

      Гораздо эффективней будет по видеозаписям найти тех уёб.ков и хорошенько отпи-дить и больше никогда не впускать на стадион, что б не думали что останутся безнаказанными.Позорище.

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 26 октября 2015, 05:25

      Мдааа

      0
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      Рейтинг: +26833

      slavutiq70 26 октября 2015, 05:24

      Да что с головой у вас не в порядке а ещё в европу рвётесь

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      Рейтинг: +150

      MadPampers 26 октября 2015, 03:43

      сделать сектор, чтобы не было проявлений расизма :DDDD чтобы не было проявлений расизма надо другие вещи делать и бороться с причиной, а не со следствием

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      Рейтинг: +483

      headdevil 26 октября 2015, 02:34

      Сделайте лучше отдельный сектор для фашистов, чтоб они друг друга уничтожили.

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 26 октября 2015, 01:59

      А отдельный сектор - это не проявление расизма? :-))))))

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      Рейтинг: +167

      астраханец > cska-62 26 октября 2015, 02:08

      Резервации- это нормально)))

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