Каррагер: «Клопп хочет сделать футбол в стиле хеви-метал, а получает церковное пение»

Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своими впечатлениями от работы Юргена Клоппа на посту главного тренера «красных».

«Я посмотрел все матчи «Ливерпуля» после прихода Клоппа, и понял, что у него посредственные игроки. Он пришел, чтобы сделать футбол в стиле хеви-метал, а получает церковное пение. Футбол команды медленный и скучный, нет агрессии. Это тянется с прошлого сезона, у команды нет баланса – есть много «десяток», но нет фланговых игроков», - заявил Каррагер.

Напомним, после прихода Клоппа "Ливерпуль" трижды сыграл вничью - с "Тоттенхэмом" (0:0), "Рубином" (1:1) и "Саутгемптоном" (1:1).