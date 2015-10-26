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    Каррагер: «Клопп хочет сделать футбол в стиле хеви-метал, а получает церковное пение»

    Экс-игрок «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился своими впечатлениями от работы Юргена Клоппа на посту главного тренера «красных».

    «Я посмотрел все матчи «Ливерпуля» после прихода Клоппа, и понял, что у него посредственные игроки. Он пришел, чтобы сделать футбол в стиле хеви-метал, а получает церковное пение. Футбол команды медленный и скучный, нет агрессии. Это тянется с прошлого сезона, у команды нет баланса – есть много «десяток», но нет фланговых игроков», - заявил Каррагер.

    Напомним, после прихода Клоппа "Ливерпуль" трижды сыграл вничью - с "Тоттенхэмом" (0:0), "Рубином" (1:1) и "Саутгемптоном" (1:1).

    Источник: Mirror.co.uk

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    26.10.2015 00:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 26 октября 2015, 12:25

      Джейми, ну ты еще в своб дудку подуди. Они че все там, обдолбались, хотят чтобы за две недели Клопп сделал то чего они не могут сделать 15 лет? Дрыщи

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