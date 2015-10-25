Слуцкий: «В Грозном всегда очень сложно играть»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат встречи с «Тереком» (0:0).

«Наверное, результат закономерен. У команд было не такое большое количество моментов. Напряженная игра, с обилием единоборств. В Грозном всегда очень сложно играть – «Терек» очень агрессивен дома. Хотелось большего, но я должен признать, что результат закономерен.

Мы не можем быть довольны, когда теряем очки. Еще раз повторюсь – это объективный результат», - заявил Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».