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    Слуцкий: «В Грозном всегда очень сложно играть»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат встречи с «Тереком» (0:0).

    «Наверное, результат закономерен. У команд было не такое большое количество моментов. Напряженная игра, с обилием единоборств. В Грозном всегда очень сложно играть – «Терек» очень агрессивен дома. Хотелось большего, но я должен признать, что результат закономерен.

    Мы не можем быть довольны, когда теряем очки. Еще раз повторюсь – это объективный результат», - заявил Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2015 21:46
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    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 25 октября 2015, 22:31

      Это только начало......................По
      тери впереди.............

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