Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    АПЛ. Третья ничья Клоппа

    "Ливерпуль" в 10-м туре АПЛ был близок к первой победе под руководством Юргена Клоппа. Но и сегодня немецкому специалисту не суждено было отпраздновать успех. Команда на своем поле обыгрывала "Саутгемптон" со счетом 1:0 после гола Бентеке, но за четыре минуты до конца матча пропустила от Мане - 1:1, эта ничья стала третьей с момента прихода Клоппа не тренерский мостик "красных".

    Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

    Ливерпуль – Саутгемптон – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бентеке, 77; 1:1 – Мане, 86.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2015 21:15
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 25 октября 2015, 22:43

      Пожалуйста, с Карпиным в армавирском Торпедо не сравнивайте!)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11