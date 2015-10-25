АПЛ. Третья ничья Клоппа

"Ливерпуль" в 10-м туре АПЛ был близок к первой победе под руководством Юргена Клоппа. Но и сегодня немецкому специалисту не суждено было отпраздновать успех. Команда на своем поле обыгрывала "Саутгемптон" со счетом 1:0 после гола Бентеке, но за четыре минуты до конца матча пропустила от Мане - 1:1, эта ничья стала третьей с момента прихода Клоппа не тренерский мостик "красных".

Чемпионат Англии. АПЛ. 10-й тур

Ливерпуль – Саутгемптон – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Бентеке, 77; 1:1 – Мане, 86.

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